ЄС обговорить нові санкції проти Росії наступного тижня

Двосторінковий документ передбачає три сценарії санкцій - м'який, середній і жорсткий; він був поширений серед держав ЄС минулого місяця і стане основою для дискусій на саміті 27 травня.

Згідно з першим, за м'яким сценарієм, як йдеться у документі, яким володіє Reuters, ЄС введе обмеження на імпорт з Росії предметів розкоші, включаючи діаманти, дорогоцінні метали, хутро, горілку та ікру.

Крім того, ЄС може заборонити експорт в Росію добрив, хімікатів, шин і судів. Обладнання для сталеливарної промисловості та атомної енергетики буде виключено з цього списку.

У найжорсткішому варіанті санкцій Євросоюзу обмірковує обмеження на ринках капіталу, потенційний заборону нових інвестицій у Росію, суворе застосування норм ЄС у будь-яких російських активах європейських компаній і повна заборона на імпорт з РФ нафти і газу.

Заборона поставок нафти і газу буде мати сильний вплив на економіку. ЄС імпортує з Росії близько 30 відсотків усіх необхідних енергоресурсів загальною вартістю 130 мільярдів євро, за даними за 2013 рік, згідно з цифрами Єврокомісії. Деякі країни практично повністю залежать від російських енергоресурсів.

Заходи, обговорювані ЄС і звані третім раундом санкцій, можуть доповнити вже існуючі обмеження для деяких росіян і українців на в'їзд до Європи і володіння активами. Санкції введені проти деяких компаній.

На саміті у вівторок лідери обговорять список санкцій, який міститиме елементи з трьох різних сценаріїв, сказав один з дипломатів.

"Набір конкретних заходів вже був приготований... і включить в себе заходи з усіх трьох сценаріїв, включаючи санкції у фінансовому, енергетичному секторі і озброєнь", - сказав дипломат на умовах анонімності.

Середній сценарій включає в себе обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з фінансовими структурами, на вільний рух капіталу, так само як і заборона на імпорт вугілля, обмеження судноплавства і рух транспорту, паузу в інвестиціях в російський енергетичний сектор.

Deutsche Bank у своїй записці зазначив, що Європа може дозволити собі ввести жорсткі санкції проти Росіїі, аргументуючи це тим, що вплив на ВВП не буде руйнівним.

Навіть якщо санкції змусять російську економіку впасти на 10 відсотків, вплив цього на Німеччину буде мінімальним - приблизно 0,5 відсоткових пункти ВВП в 2014 році, повідомив Deutsche Bank.