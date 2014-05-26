Євро знижується після виборів в Україні і до Європарламенту

Дилери чекають слабку активність, тому що американські ринки закриті з нагоди Дня поминання, а британські ринки - з нагоди національного свята, пише Reuters.

Курс євро до долара знизився на 0,1% до $1,3619, раніше впавши до мінімальної з лютого позначки $1,3615. Проти ієни євро торгувався за 138,79. З 5 травня курс євро до долара втратив більше 2%, оскільки інвестори розраховують, що Європейський центральний банк пом'якшить політику на червневій нараді.

Індекс долара до валютного кошика знизився до 80,396, але близький до зазначеного в п'ятницю шеститижневого піку 80,443. Проти ієни долар подешевшав на 0,07 відсотка до 101,89 ієни в порівнянні з досягнутим у п'ятницю максимумом 1,5 тижнів 102,02 ієни.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія станом на 9.30 опрацювала 50,26% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на позачергових президентських виборах, які відбулися 25 травня. Як передає кореспондент УНІАН, за Петра Порошенка проголосували 53,86% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,1%, за Олега Ляшка - 8,48%, за Анатолія Гриценка - 5,48%, за Сергія Тігіпка - 5,18%, за Михайла Добкіна - 3,4%, за Вадима Рабиновича - 2,26%.