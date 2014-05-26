Долар на міжбанку піднявся до 12,10 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 11,9000/12,1000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 16,2100/16,4850.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3491/0,3550.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3624/26 (п'ятниця - 1,3647/49).

Читайте такожНБУ відключив 8 банків від валютного міжбанку Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара становили 11,9900/12,0500 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро становили 16,3390/16,4250 грн/євро.

Щодо російського рубля котирування гривні становили 0,3479/0,3517 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3615/1,3655.