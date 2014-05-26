Сьогодні Кабмін планує підписати угоду зі Світовим банком за кредитом в $1,5 млрд

Про це повідомила УНІАН прес-служба СБ.

«У представництві Світового банку в Україні відбудеться церемонія підписання кредитних договорів із виконання трьох нових проектів в Україні загальною вартістю 1,48 млрд дол. США, які були схвалені радою виконавчих директорів Світового банку в четвер, 22 травня цього року», - йдеться в повідомленні.

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За інформацією банку, кредитні угоди підпишуть міністр фінансів України Олександр Шлапак, міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Григорій Семчук, а також директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Чимяо Фан.

Як повідомляв УНІАН, Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила три нові проекти для України загальною вартістю 1,48 млрд дол. США в рамках загального обсягу фіндопомоги Україні до 3,5 млрд дол., яка може надійти в Україну до кінця 2014 року. Фінансування супроводжуватиметься технічною допомогою й проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.

Першу позику в сумі 750 млн дол. буде спрямовано на підтримку бюджету, також муніципальні теплоенергетичні компанії в 10 містах по всій країні отримають 382 млн дол. в рамках підвищення енергоефективності, а в рамках проекту розвитку міської інфраструктури буде надано 350 млн дол.. фінансування 10 водопостачальним комунальним підприємствам по всій країні й одній компанії з утилізації твердих відходів.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол. у рамках дворічної програми співпраці на 17 млрд дол. 7 травня. Відновлення співпраці з МВФ «розморозило» для України ряд програм Із отримання фінансової допомоги від широкого кола фінансових організацій, яка, за оцінками експертів, може скласти до 27 млрд дол. протягом двох років. Зокрема, 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США за безпрецедентно низькою ставкою купона в 1,8 % річних. Також 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу в обсязі 1 млрд євро, перший транш якої у розмірі 100 млн євро надійшов в Україну 20 травня.

Довідка УНІАН. Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель Світового банку досягне 3,39 млрд дол. в рамках 11 проектів в країні. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов'язання банку в країні перевищили 8,5 млрд дол. у рамках 43 проектів і програм.