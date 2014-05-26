Експерт-прогноз курсу валют на поточний тиждень

Пара EUR/USD на міжнародному ринку на поточному тижні може залишатися під тиском на тлі політичних новин, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, підсумки виборів у європарламент можуть чинити тиск на євро за умови, якщо не менше 25% місць отримають, так звані, євроскептики-партії, які навряд чи будуть підтримувати проведення економічних реформ.

З макроекономічних звітів увага інвесторів буде зосереджена на даних з Німеччини з ринків праці за травень (28 травня) і роздрібного продажу за квітень (30 травня). Слабкі звіти в черговий раз посилять очікування реального, а не вербального, втручання в монетарну політику з боку ЄЦБ у напрямку її пом'якшення.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку на поточному тижні може коливатися в діапазоні 1,3500 - 1,3650. Середній курс продажу готівкового євро при стабільному курсі долара може скласти 16,49 - 16,67 грн.

Динаміка гривні на поточному тижні буде залежати від результатів виборів президента України. Якщо вони пройдуть в один тур - гривня може почати поступово зміцнюватися. У той же час, низький попит на іноземну валюту з боку населення і значне падіння девальваційних очікувань будуть надавати деяку підтримку гривні. На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара на тижні може знаходитися в межах 11,85 - 12,3 грн.

Динаміка російського рубля на території України в найближчий тиждень може змінитися на негативну. Здебільшого це буде залежати від поведінки гривні. Крім того, фактором тиску і основним побоюванням для російської валюти є ймовірність введення Заходом додаткових санкцій відносно РФ після президентських виборів в Україні. У той же час, на міжнародному ринку не виключено зміцнення рубля, що викликано останньої домовленістю Росії і Китаю про взаєморозрахунки без участі американського долара. Тобто, торговий оборот між двома країнами будуть обслуговувати тільки їх національні валюти. Середній курс продажу готівкового рубля в Україні в цей період може коливатися в діапазоні 0,345 - 0,357.