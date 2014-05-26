Росіянам радять запастися готівкою перед поїздкою до Криму

Федеральне агентство з туризму РФ (Ростуризм) радить росіянам, які планують відпочивати в анексованому Криму, заздалегідь знімати готівку, оскільки на півострові працюють лише 56 банкоматів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Інформуємо туристів, які планують відпочивати на території «Кримського федерального округу» в період літнього сезону 2014 року, про доцільність наявності для оплати за товари, роботи та послуги необхідних сум готівкових грошових коштів, із урахуванням можливих складнощів, пов'язаних із використанням для цих цілей платіжних карт», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Банку Росії на 20 травня, в Криму отримати готівкові кошти з використанням платіжних карт VISA і MASTERCard можна в 56 банкоматах і 10 пунктах видачі готівкових кредитних організацій. При цьому здійснюються заходи щодо введення в експлуатацію банкоматів, що забезпечують проведення операцій з платіжними картами платіжної системи «Універсальна електронна карта».

Підкреслюється, що для забезпечення повноцінного функціонування в Криму інфраструктури для здійснення операцій з використанням платіжних карт знадобиться достатньо тривалий час, що пов'язано з необхідністю вирішення не лише технічних, але й організаційно-правових питань.

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За даними УНІАН, великі російські банки дуже обережно виходять на ринок банківських послуг у Криму, оскільки побоюються потрапити під санкції Заходу.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Національний банк заборонив українським банкам до закінчення російської окупації здійснювати діяльність у Криму. «Правління Національного банку було вимушене 6 травня 2014 року ухвалити рішення (тимчасово, до закінчення окупації) припинити подальшу діяльність українських банківських установ і їх відокремлених підрозділів на вказаній території», - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення регулятор ухвалив, враховуючи неможливість здійснювати банківське регулювання і нагляд, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю банків і їх відокремлених підрозділів, розташованих на території Криму і Севастополя.

«Подальше функціонування банків в умовах окупації буде порушенням законодавства України у зв'язку з неможливістю виконання такими банками і їх відокремленими підрозділами вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку», - наголошується в повідомленні.

16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за результатами якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня - закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», в рамках якого банки для продовження роботи на території півострова повинні одержати дозвільні документи Центрального банку РФ, звітувати перед ним і перераховувати внески в систему гарантування депозитів РФ.

З березня українські банки почали припиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

Центробанк РФ з 21 квітня заборонив діяльність ряду структурних підрозділів українських банків на території Автономної республіки Крим і міста Севастополя, зокрема для банків «ПриватБанк», «ВіЕйБі Банк», «Київська Русь» і «Імексбанк».