Долар на міжбанку опустився до 11,95 грн

У понеділок, 26 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 11,9000/12,1000, на 12:00 ціни знизилися до 11,8500/11,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,2100/16,4850, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,1605/16,3030.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3491/0,3550, на 12:00 ціни знизилися до 0,3469/0,3498.

Читайте такожЦВК опрацювала 45,28% протоколів: у Порошенка - 54,05%, у Тимошенко - 13,13%На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3624/26, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара склали 11,9900/12,0500 грн/дол.

Котирування гривні по відношенню щодо євро склали 16,3390/16,4250 грн/євро.

Щодо російського рубля котирування гривні склали 0,3479/0,3517 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3615/1,3655.