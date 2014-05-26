Обсяг освоєних капінвестицій за квартал впав на 23%

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в першому кварталі 2014 року становив 42,625 млрд грн, що на 23,1% нижче показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, на кінець першого кварталу найбільший обсяг освоєних капітальних інвестицій доводиться на Київ - 28%, або 11,988 млрд грн, Дніпропетровську область – 9,1%, або 3,866 млрд грн., Донецьку область – 8,7%, або 3,726 млрд грн.

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільше зростання капітальних інвестицій зафіксовано в Херсонській області – на 76% до 477,9 млн грн, Івано-Франківській області – на 73,8%, до 1,345 млрд грн, Хмельницькій області - на 41%, до 693 млн грн.

Найбільше зниження капітальних інвестицій зафіксоване в Автономній Республіці Крим – на 76,9%, до 1,652 млрд грн, Одеській області – на 70,1%, до 1,350 млрд грн, Миколаївській області - на 64,4%, до 663,2 млн грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій в матеріальні активи – 40,827 млрд грн, із них на капремонт – 2,340 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств і організацій – 30,165 млрд грн, або 70,8% загального обсягу інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні за підсумками 2013 року знизився на 11,1% порівняно з 2012 роком - до 247,892 млрд грн.

За підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше показника 2011 року.

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