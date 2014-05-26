Україна підписала угоду зі Світовим банком за кредитами на $1,5 млрд

Члени уряду України підписали кредитні угоди зі Світовим банком щодо фінансування трьох проектів в Україні загальною вартістю в 1,48 млрд дол., схвалених радою банку 22 травня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, перший договір за кредитом на 750 млн дол. на політику розвитку підписав міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета, другий договір на 382 млн дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання - міністр фінансів України Олександр Шлапак, третій договір на 350 млн дол. за проектом розвитку інфраструктури – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Григорій Семчук.

Із боку Світового банку договори підписав директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чимяо Фан.

Церемонія підписання договорів відбулася в представництві Світового банку в Україні.

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