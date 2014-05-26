Кабмін збільшить статутний капітал «Укрексімбанку» на 175 млн гривень

Відповідну постанову №142 розміщено на сайті уряду.

Згідно з постановою, збільшення капіталу банку проводитиметься шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 1 446,71 грн до 1 462,04 грн. На збільшення капіталу буде спрямовано частину прибутку за 2012 рік і нерозподіленого прибутку минулих років зі збереженням у власності держави 100% акцій.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток на 29,28% - до 198,616 млн грн.

Банк працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належить державі.

У вересні 2013 року Кабмін збільшив статутний капітал державного «Укрексімбанку» на 67,234 млн грн, або на 0,41%, - до 16,514 млрд грн.