«Кримпошта» з завтрашнього дня припиняє прийом платежів у гривні

«Кримпошта» з 27 травня зупиняє прийом платежів у гривні. Про це заявив нелегітимний міністр з інформації та масових комунікацій анексованого Криму Дмитро Полонський, передає «Газета.Ru».

Читайте такожВлада Криму не збирається домовлятися з Україною про подачу водиЗа його словами, кримчани про це проінформовані, а скорочення терміну прийому платежів відбулося через нестабільну ситуацію з курсом гривні. Полонський заявив, що в разі дотримання строків і припинення платежів у гривні 1 червня, «держава втратить не менше 10 млн рублів через курсову різницю». За його словами, неможливо фізично «встигнути зібрати грошову масу, перерахувати її, перекласти в безготівкову форму і розрахуватися з контрагентами».

Читайте такожЗ 26 травня вводиться заборона на вивезення продуктів з КримуНагадаємо, Держдума прийняла закон, що скорочує на 1,5 року термін ходіння української гривні на території Криму і Севастополя - до 1 червня 2014 року.