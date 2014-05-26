Україна сподівається отримати від СБ ще $500 млн на стабілізацію банків

Уряд України планує до кінця липня підписати зі Світовим банком договір по ще одному кредитуна 500 млн дол. для стабілізації банківського сектора, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак під час церемонії підписання кредитних договорів зі Світовим банком.

«Ми працюємо над низкою кредитів. Один з них - 500 млн дол. на підвищення спроможності банківського сектору реагувати на виклики. Ми плануємо на кінець липня вийти на підписання», - сказав він.

За словами міністра, планується надати гроші Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. «Частина коштів піде на підтримку Фонду гарантування вкладів, яким зараз складно і буде надалі, напевно, складно. Кошти підуть фонду як кредит або як гранти для виконання ним своїх зобов'язань», - додав Шлапак.

Читайте такожСьогодні Кабмін планує підписати угоду зі Світовим банком за кредитом в $1,5 млрд