Долар на закриття міжбанку впав до 11,92 грн

У понеділок, 26 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 11,9000/12,1000, на 12:00 ціни знизилися до 11,8500/11,9500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,8600/11,9200, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,2100/16,4850, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,1605/16,3030. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,1740/16,2620.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3491/0,3550, на 12:00 ціни знизилися 0,3469/0,3498. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3465/0,3491.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара становили 11,9900/12,0500 грн/дол.

Котирування гривні щодо євро становили 16,3390/16,4250 грн/євро.

Щодо російського рубля котирування гривні становили 0,3479/0,3517 грн/рубль.