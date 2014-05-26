Шлапак запевняє, що подальшого знецінення гривні не буде

Уряд України має в своєму розпорядженні всі можливості не допустити волатильності на валютному ринку й подальшого знецінення гривні, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході церемонії підписання кредитних договорів зі Світовим банком.

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«Можу вас запевнити, що в нас є всі можливості у жодному випадку не додавати волатильності й зриву курсу з точки зору його підвищення», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання, чи можливе подальше подорожчання долара на валютному ринку.

За словами міністра, розрахунки для бюджету, що передбачають середній курс гривні до долара на рівні 10,5 грн/дол. за підсумками року, залишаються незмінними, і надалі гривня повинна зміцнитися. «Зараз курс 12, очікуємо, що буде дещо легший далі», - додав Шлапак.

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Міністр пояснив, що Україна вперше стикається з військовою агресією, яка «вимиває» кошти з банківської системи. «Як тільки трохи заспокоїться ситуація з нашим конфліктом (на сході України - УНІАН), я впевнений, що ми зможемо надалі опустити курс», - сказав Шлапак.

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Міністр не уточнив, до якого рівня буде зміцнення гривні, повідомивши, що це питання ще обговорюватиметься, але за його словами, курс на рівні 10,5 грн/дол. дозволяє збалансувати зовнішню торгівлю товарами та послугами.

