Світовий банк дав Україні кредити під 0,9% річних

Кредитні кошти Світового банку згідно з підписаними сьогодні угодами обійдуться Україні за ставкою менше 1% річних, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході церемонії підписання кредитних договорів зі Світовим банком.

«Кредити Світового банку – це менше 1% річних, за ставкою 0,9%», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання про ставку відсотків за кредитами на 1,48 млрд дол. згідно з підписаними сьогодні угодами.

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Що стосується двох кредитів комунальним секторам від фонду чистих технологій по 50 млн дол., які також будуть надані в рамках сьогоднішніх договорів, то за словами міністра, ставка становитиме 1,2% річних.

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