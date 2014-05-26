Шлапак: Україна вирішила питання з валютою для сплати зовнішніх боргів

Уряд України вирішив питання залучення валюти для сплати за зовнішніми зобов'язаннями в 2014 році, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході церемонії підписання кредитних договорів зі Світовим банком.

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«Я вважаю, що ми можемо це стверджувати», - сказав Шлапак, відповідаючи на запитання про те, чи можна стверджувати, що уряд України вирішив питання із залученням валюти для сплати за зовнішніми зобов'язаннями цього року.

«Проблем в уряду з валютою, щоб заплатити за зовнішніми зобов'язаннями, не буде ніяких», - підкреслив міністр.

За його словами, Україна залучає достатній обсяг фінансування на прийнятних умовах. Зокрема, кредити Світового банку залучено за ставкою 0,9% річних, а євробонди на 1 млрд дол. під держгарантії США розміщено під 1,85% річних.

Шлапак відзначив підвищений інтерес інвесторів до України, незважаючи на не спадаючу напругу на сході країни. Зокрема, в ході останнього розміщення євробондів облігації уряду України купували не лише пенсійні фонди, але й давні партнери, які з розумінням ставляться до ситуації в нашій країні.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала кредитний договір зі Світовим банком з фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фіндопомоги Україні, яка цього року може становити 3,5 млрд дол.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд 7 травня перерахував Україні перший транш кредиту обсягом 3,19 млрд дол. у рамках дворічної програми співробітництва на 17 млрд дол. 19 травня Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США. 13 травня було підписано меморандум про макрофінансову допомогу від Євросоюзу обсягом 1 млрд євро, перший транш якої в розмірі 100 млн євро надійшов в Україну 20 травня.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 1 квітня становила 65,894 млрд дол., або 721,837 млрд у гривневому еквіваленті, зокрема прямий держборг уряду - 53,875 млрд дол., або 590,180 млрд у гривневому еквіваленті.

Як заявив міністр фінансів 18 квітня, Україна до кінця року повинна виплатити близько 9 млрд дол. за своїми зовнішніми зобов'язаннями, й ці кошти Кабінет міністрів має намір залучити на зовнішніх ринках.