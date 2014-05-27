Міжбанк відкрився доларом по 11,95 грн

У вівторок, 26 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань до 11,7500/11,9500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 16,0400/16,3155.

Ціни на російську валюту впали до 0,3426/0,3485,

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися до 1,3652/54 (понеділок - 1,3624/26).

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 травня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 11,660821.

Міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що уряд України має всі можливості не допустити волатильності на валютному ринку і подальшого знецінення гривні.

Він не уточнив, до якого рівня буде зміцнення гривні, повідомивши, що це питання буде ще обговорюватися, але курс на рівні 10,5 грн/долл. дозволяє збалансувати зовнішню торгівлю товарами і послугами.