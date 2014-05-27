У Мінфіні обіцяють курс по 11 гривень за долар

Міністерство фінансів України прогнозує, що курс гривні буде приведено до економічно обґрунтованого рівня 11 грн за 1 дол.

«Ми зупинимо долар і приведемо до економічно обґрунтованої позначки 11 грн ( за 1 дол. - УНІАН)», - сказав міністр фінансів Олександр Шлапак.

Міністр не сказав про терміни очікуваного зміцнення гривні.

Напередодні, 26 травня, на час закриття торгів на національному міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,8600/11,9200 грн/дол. проти 11,8500/11,9500 грн/дол. на ранок цього дня.

Читайте такожСвітовий банк дав Україні кредити під 0,9% річних

Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, але водночас посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня знецінилася на 46%.

Згідно з держбюджетом на 2014 рік, уряд очікує середній курс гривні до долара за підсумками року на рівні 10,5 грн/дол.