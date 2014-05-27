Обсяг переплат за податками за 4 місяці знизився на 11 млрд грн

Обсяг переплат за податками порівняно з початком поточного року знизився на 11 млрд грн – до 26 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр фінансів Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень поточного року на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми й сьогодні маємо проблему з переплатами податків, на 1 січня 37 млрд було переплачено податків, зараз ця цифра зменшилася майже до 26 млрд, але залишається ще досить складною», - сказав Шлапак.

Читайте такожУ Яценюка розповіли про умови випуску ПДВ-облігаційТакож, за словами міністра, для відшкодування податку на додану вартість будуть випущені облігації. «Не відшкодовано майже 20 млрд ПДВ. Уряд ухвалив рішення, будуть випущені облігації на цю суму. Що стосується поточного відшкодування, воно йде відповідно до українського законодавства», - додав Шлапак.

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Він підкреслив, що виконання держбюджету податковими і митними органами стало можливим тільки після внесення змін до держбюджету, але Міндоходів і зборів поки не вживає достатніх заходів для боротьби з контрабандними і «сірими» схемами на митниці. За його словами, прем'єр доручив 2 червня провести розширену нараду з податківцями, де «препаруватимуться» доходи держбюджету і буде зроблено висновки.

Нагадаємо, що на початку квітня перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус повідомив, що обсяг переплат за податками і зборами в Україні протягом останніх кількох років досяг 70 млрд грн, і міністерство опрацьовує питання реалізації програми боротьби з тіньовим сектором економіки, що дозволить викорінити явище переплат за податками і зборами.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою міністра фінансів Олександра Шлапака від 18 квітня, Мінфін не виключає можливості зарахування переплат за податками і зборами до поточних платежів.

Щодо відшкодування ПДВ, то уряд ухвалив рішення про випуск ПДВ-облігацій 21 травня, згідно з яким Міндоходів і зборів України доручено у двотижневий термін надати необхідні матеріали інвентаризації платників ПДВ, які мають заборгованість, для визначення граничного обсягу випуску паперів.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій може становити 16,7 млрд грн. Міністр фінансів України Олександр Шлапак говорив, що обсяг ПДВ-облігацій становитиме 16,4 млрд грн. У свою чергу, перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус відзначав, що випуск паперів, найімовірніше, буде здійснено кількома траншами, перший з яких становитиме 5-7 млрд грн.