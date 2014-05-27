Відтік депозитів в Україні за 4 місяці перевищив 75 млрд гривень

Відтік депозитів в банківській системі України перевищив 75 млрд грн, сказав міністр фінансів Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень поточного року на засіданні Кабінету міністрів.

Читайте такожУ Нацбанку розповіли, скільки і чому скоротилися депозити«Нестабільна ситуація в роботі банківського сектора, 75 млрд - відтік депозитів, а це призводить до нестачі кредитного ресурсу та нестабільності валюти», - сказав Шлапак.

За словами міністра, нестача кредитних ресурсів відбивається на показниках державного бюджету, оскільки Мінфін не може вийти на внутрішні ринки запозичень.

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Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в Україні негативно вплинула на банківську систему, зокрема, з початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш як на 40% - до 11,66 грн/дол. за курсом на 26 травня.

Обсяг депозитів в українських банках у квітні поточного року знизився на 0,3%, до 378,6 млрд грн у національній валюті, і на 4,1%, до 25,5 млрд дол. в іноземній валюті. З початку року, в січні-квітні, обсяг депозитів у національній валюті знизився на 10,3%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 17,3%.

За інформацією Національного банку України, відплив коштів з депозитних рахунків у квітні порівняно з попередніми місяцями сповільнився як у національній, так і в іноземній валюті.

Середньозважена ставка за депозитами в нацвалюті в квітні порівняно з березнем збільшилася до 12,60% річних з 12,18%, в іноземній – знизилася до 6,54% з 6,65%.