НБУ знизив ставки рефінансування комерційних банків

Про це йдеться в постанові регулятора "Про окремі питання рефінансування банків", яка опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» 27 травня. Документ набуває чинності з дня публікації.

“Розмір процентної ставки за стабілізаційними кредитами під час надання такого кредиту/зміни умов кредитного договору в частині продовження терміну користування таким кредитом визначається в річних відсотках на рівні півтори облікові ставки НБУ”, - говориться в тексті постанови.

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Згідно з постановою, розмір ставки за користування кредитами для збереження ліквідності банків, які надані після 15 квітня 2014 року, знижено до рівня подвійної облікової ставки НБУ, розмір ставки за користування кредитами для підтримки ліквідності банків, які розробили програму фінансового оздоровлення, виданими після 1 березня 2014 року, знижено до рівня півтори облікові ставки НБУ.

При цьому, змінена процентна ставка впродовж терміну дії кредитного договору зміні не підлягає.

Згідно з повідомленням, таке зниження ставок має сприяти безпеці та фінансовій стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в квітні 2014 року порівняно з березнем скоротив обсяг рефінансування банків на 27,6% - до 23,4 млрд грн.

Середньозважена процентна ставка за цими операціями за квітень становила 15,54% річних (з початку року — 13,41% річних).

Національний банк України з 15 квітня збільшив облікову ставку з 6,5% до 9,5%. Нацбанк пояснив це прискоренням темпів інфляції з початку року і девальвацією національної валюти. Такий захід разом з іншими стабілізаційним заходами має підвищити привабливість банківських депозитів, а також позитивно вплине на валютний ринок України.