Шлапак відзвітував про виконання держбюджету

Дефіцит загального фонду державного бюджету у січні-квітні поточного року становив 7,8 млрд грн, і бюджет поточного року буде виконано, сказав міністр фінансів Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень поточного року на засіданні Кабінету міністрів.

«У січні-квітні ми виконали державний бюджет з дефіцитом по загальному фонду 7,8 млрд», - сказав він. За словами міністра, це значно менше дозволених до кінця поточного року 68 млрд грн і встановлених на поточний період 31 млрд грн. «Бюджет 2014 року Україною буде виконано», - додав Шлапак.

Як відзначив міністр, доходи держбюджет за січень-квітень становили 120,6 млрд грн, що на 14,4 млрд грн, або майже на 14%, більше показника за аналогічний період минулого року. За його словами, до загального фонду держбюджету за 4 місяці надійшло 106,2 млрд грн, що на 14,8 млрд грн, або більш ніж на 16%, більше, ніж минулого року.

Шлапак підкреслив, що виконання держбюджету податковими і митними органами стало можливим тільки після внесення змін до держбюджету, тоді як раніше прибуткова частина поповнювалася за рахунок перерахування суми перевищення доходів над витратами від Національного банку України. «21 млрд грн Національним банком вже перераховано до держбюджету перевищень доходів над витратами», - сказав він.

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Водночас міністр відзначив, що Міндоходів і зборів не вживає достатніх заходів для боротьби з контрабандними і сірими схемами на митниці. «Наше міністерство доходів і зборів, незважаючи на категоричну вимогу прем'єр-міністра, залишається напівзакритим», - зазначив Шлапак і додав, що прем'єр доручив 2 червня провести розширену нараду з податківцями, провести «препарування» доходів держбюджету і зробити висновки.

Щодо витрат держбюджету, то, за словами Шлапака, вони становили 127,3 млрд, зокрема витрати загального фонду 114 млрд, або 92% розпису держбюджету. «Маємо недовиконання держбюджету по витратах. Соціальні витрати загального фонду держбюджету профінансовані у розмірі 96 млрд, або на 100%. Повністю на 100% обслуговується державний борг, хоча він для нас обійшовся за 4 місяці цього року на 12 млрд дорожче, або на 37%, ніж ми планували, через курс», - сказав він.

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Міністр відзначив, що також повною мірою виконуються зобов'язання перед Пенсійним фондом, дефіцит якого профінансовано на 100% обсягом майже 28 млрд грн, але певні складнощі з фінансування держбюджету є. «Основні проблеми пов'язані з нестачею коштів на казначейському рахунку. 1,5 млрд грн заборгованості перед центральними органами виконавчої влади», - сказав Шлапак. Також, за його словами, виникають складнощі з фінансуванням дефіциту «Нафтогазу» і дефіцитом Пенсійного фонду, який залишається незбалансованим, оскільки дефіцит зріс на 2 млрд грн з початку року.

Стосовно місцевих бюджетів, Шлапак відзначив, що до загального фонду місцевих бюджетів надійшли 24 млрд грн, і таким чином планові показники виконані на 101,2%, зокрема по Київській, Черкаській, Кіровоградській і Житомирській областях виконання на 102-103%. Водночас, по 10 регіонам недовиконання місцевих бюджетів, в першу чергу у Запорізькій, Полтавській і Харківській областях. «У цілому, з 667 бюджетів трохи більше половини – 335 - виконуються, по 332-х ці показники не виконуються», - сказав він.

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Міністр підкреслив, що уряд своєчасно перераховує всі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам і забезпечує короткостроковими кредитами, але заборгованість перед місцевими бюджетами є. «Ми маємо, на жаль, заборгованість, по незахищених витратах, у розмірі 3,5 млрд грн. Сьогодні ми розпочинаємо її погашення», - сказав Шлапак, і повідомив, що сьогодні буде перераховано 2,4 млрд грн, зокрема 70% - на місцеві бюджети, 30% - для погашення заборгованості перед центральними органами виконавчої влади.



