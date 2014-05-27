Кабмін виділить місцевим бюджетам 2,5 млрд гривень допомоги

Кабінет міністрів України вперше за три місяці ухвалив рішення виділити 2,5 млрд грн на фінансування незахищених статей бюджету і надання допомоги територіальним громадам, заявив у ході селекторного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до представників місцевих облдержадміністрацій, Яценюк зазначив: «Ми ухвалили рішення разом з Міністерством фінансів щодо забезпечення виплат за незахищеними статтями державного і місцевих бюджетів. 2,5 млрд грн буде розподілено у всі місцеві бюджети. Знаю, що у вас (представників місцевої влади - УНІАН) зібралася маса платіжних доручень, і це вперше за три місяці, коли ми ухвалили рішення допомогти територіальним громадам».

За словами Яценюка, в останні три місяці ситуація в країні була украй складна. «Вона залишається і зараз непростою, але ми знайшли ресурс, який ми одержали від міжнародних фінансових донорів», - сказав глава уряду.

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Водночас, за інформацією міністра фінансів Олександра Шлапака, який також був присутній на засіданні уряду, заборгованість уряду перед місцевими бюджетами становить 3,5 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету, за словами Шлапака, становить 7,7 млрд грн, що є допустимим з погляду загального дефіциту бюджету, запланованого на 2014 рік.

