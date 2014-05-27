Шлапак розкритикував Міндоходів: «сірі схеми» та «податкові ями» не закриті





Міністерство доходів і зборів, яке перебуває у стадії ліквідації, не вживає адекватних кроків з припинення надходження на територію України товарів контрабандним шляхом і ліквідації «сірих схем».

Про це на засіданні уряду заявив міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Міндоходів не вживає поки адекватних кроки щодо боротьби з цим явищем. До кінця не закриті контрабандні і «сірі схеми», - сказав міністр.

При цьому Шлапак повідомив про те, що продовжують існувати «податкові ями», які завдають значного збитку економіці.

«А якщо не працюють податкові майданчики, починають працювати так звані «партизани», - відзначив міністр.

Крім того, міністр фінансів назвав роботу міністерства напівпрозорою, уточнивши, що громадськість не впливає на ухвалення рішення і не бере участі у вирішення конфліктних ситуацій.

У зв'язку з цим міністр заявив про необхідність 2 червня провести нараду за участю податківців і митників.

У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підтримав ініціативу міністра щодо проведення наради і не виключив ухвалення кадрових рішень.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митні служби Міністерству фінансів України.

Куратором податковою було призначено Ігоря Білоуса, митниці - Віталія Науменка, а куратором служби фінансових розслідувань - Володимира Хоменка.

Раніше українські та іноземні бізнесмени, які працюють в Україні, позитивно сприйняли прагнення Міністерства доходів і зборів України реформувати митну службу за безпосередньої участі представників ділових кіл.

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У середині травня Науменко заявив, що за два місяці повністю викорінити корупцію на регіональних митницях неможливо, оскільки для цього необхідно підвищити заробітну плату співробітникам, а також провести кадрові зміни.

