Замість Міндоходів в Україні створена державна фіскальна служба

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення державної фіскальної служби з питань податкової і митної політики, засідання якої може відбутися вже 2 червня поточного року, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За його словами, найімовірнішою темою засідання стане звіт про боротьбу податкових і митних органів з податковими ямами і схемами ухиляння від сплати податків.

"2 червня ми з вами проведемо нараду. У нас створено державну фіскальну службу України, і я хотів би, щоб другого числа вони (куратори податкових і митних органів - УНІАН) відзвітували про боротьбу з податковими ямами, про те, як вони ліквідовували корупцію на митниці чи не ліквідовували, і про те, як ми працюємо з бізнесом, насамперед, органи податкової служби. І далі, ми прийматимемо в тому числі й кадрові рішення", - сказав прем'єр.

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Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що Міністерство доходів і зборів, яке перебуває на стадії ліквідації, не робить адекватних кроків щодо припинення надходження на територію України товарів контрабандним шляхом і ліквідації «сірих схем».

Крім того, міністр фінансів назвав роботу міністерства напівпрозорою, уточнивши, що громадськість не впливає на ухвалення рішень і не бере участі у вирішенні конфліктних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Міністерству фінансів України. До середини квітня Яценюк доручив керівництву податкових і митних органів ліквідувати всі сірі схеми, проте у середині травня заступник міністра доходів і зборів України Віталій Науменко заявив, що за два місяці повністю викорінити корупцію на регіональних митницях неможливо, оскільки для цього необхідно підвищити заробітну плату співробітникам, а також провести кадрові зміни.