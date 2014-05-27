Міжбанк закрився доларом по 11,96 грн

У вівторок, 27 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7500/11,9500, на 12:00 звузився спред до 11,8500/11,9200. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8900/11,9600, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0400/16,3155, на 12:00 ціни становили 16,1650/16,2665. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,2220/16,3235.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3426/0,3485, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3458/0,3479. На закриття торгів ціни підвищилися до 0,3459/0,3488.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3640/1,3665.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 травня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 11,660821.

Міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що уряд України має всі можливості не допустити волатильності на валютному ринку і подальшого знецінення гривні.

Він не уточнив, до якого рівня буде зміцнення гривні, повідомивши, що це питання буде ще обговорюватися, але курс на рівні 10,5 грн/долл. дозволяє збалансувати зовнішню торгівлю товарами і послугами.