У банку друга Януковича-молодшого введена тимчасова адміністрація

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 26 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Південкомбанк» терміном на 3 місяці - до 25 серпня 2014 року, повідомляється на сайті банку.

Згідно з повідомленням, Фонд ухвалив рішення про введення тимчасової адміністрації в банк на підставі постанови правління Національного банку України №305 від 23 травня 2014 року «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Південкомбанк» до категорії неплатоспроможних».

Фонд призначив тимчасовим адміністратором банку Анатолія Маляренка.

За інформацією Фонду, в період тимчасової адміністрації банку вкладники можуть отримати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, в межах 200 тис. грн.

У той же час, у Фонді підкреслили, що подача заяв на виплату коштів до початку і в період роботи тимчасової адміністрації законодавством не передбачена виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду.

Як повідомляв УНІАН, з 22 травня тимчасова адміністрація працює у «Промекономбанку», з 24 квітня - в «Інтербанку», з 14 березня - в банках «Форум» і «Меркурій», з 3 березня - в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банк». Також тимчасова адміністрація з 17 січня працювала в банку «Даніель».

Раніше Кабінет міністрів України підготував звернення до Національного банку з проханням втрутитися в ситуацію з затримкою «Південкомбанком» і «АвтоКразБанком» платежів, які надійшли на рахунки даних фінустанов від учасників державних програм доступного житла

Довідка УНІАН. «Південкомбанк» працює на ринку України з 1990 року. Основними акціонерами банку є Руслан Циплаков (45,4568% акцій у прямому володінні і 54,4827% - опосередковано) і компанія «Метал Юніон» (45,1208% і 9,3619%). Банк входить до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві.

За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом Олександра Януковича. На початку березня правоохоронні структури провели в банку обшуки. Кореспондентський рахунок банку був заблокований, а готівкові кошти заарештовано.