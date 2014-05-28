У США середній дохід гендиректора компанії досяг рекордних $10,5 млн

У США середній дохід осіб, які займають посаду генерального директора компанії, досяг рекордних $10,5 млн в рік. Як показало дослідження, результати якого у вівторок опублікувало агентство Associated Press, за останній рік цей показник зріс на 8,8%, передає ИТАР-ТАСС.

Агентство спільно з аналітичною компанією Equilar вивчило компенсаційні пакети 337 генеральних директорів компаній, що входять в індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній американського ринку. Під час обчислення доходів топ-менеджерів враховувалася їхня безпосередня зарплата, різні премії, а також цінні папери, які їм надавалися.

Автори дослідження відзначили, що генеральний директор в США в даний час в середньому заробляє у 257 разів більше, ніж звичайний робочий. У 2009 році це співвідношення становило 1 до 181.

Згідно з цим дослідженням, найбільш високооплачуваним топ-менеджером США за підсумками року став голова Nabors Ентоні Петрелло. У 2013 році генеральний директор компанії, що спеціалізується на наданні нафтопромислових сервісних послуг, заробив 68,3 млн доларів. За ним слідує Леслі Мунвес з телерадіокорпорації CBS, який отримав у 2013 році $65,6 млн.

Найбільше за останній рік зросли доходи керівників в банківському секторі. Генеральні директори компаній, що працюють в цій сфері, в 2013 році отримали в середньому на 22% більше, ніж у 2012 році. Найвищий дохід був у топ-менеджера фінансової компанії Blackrock Ларрі Фінка - $22,9 млн.

