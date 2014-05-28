Долар на міжбанку знову піднявся до 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 11,8500/12,0000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,1492/16,3560 грн/євро.

Ціни на російську валюту склали - 0,3433/0,3477 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3629/31 (вівторок - 1,3652/54).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Нагадаємо, у вівторок, 27 травня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7500/11,9500, до 12:00 звузився спред до 11,8500/11,9200. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8900/11,9600.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0400/16,3155, до 12:00 ціни склали 16,1650/16,2665. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,2220/16,3235.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3426/0,3485, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3458/0,3479. До закриття торгів ціни підвищилися до 0,3459/0,3488.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 травня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 11,660821.

У вівторок, 27 травня, міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що курс гривні буде приведено до економічно обґрунтованого рівня 11 грн за 1 дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій, але одночасно посилив заходи щодо валютних спекулянтів.

З початку поточного року гривня знецінилася на 46%.

Згідно з держбюджетом на 2014 рік, уряд очікує середній курс гривні до долара за підсумками року на рівні 10,5 грн/дол.