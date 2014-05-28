Мінфін залучив до держбюджету $214,8 млн і 20 млн гривень

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 27 травня, залучило до держбюджету 214,770 млн дол. і 20,063 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що раніше Мінфін не планував розміщення валютних облігацій у травні поточного року.

Мінфін залучив валютні кошти у результаті розміщення облігацій у доларах США на 14 днів під 3% річних, задовольнивши всі 8 поданих заявок. Гривневі кошті залучені в результаті розміщення 2-річних облігацій під 17% річних за двома з трьох поданих заявок.

За інформацією Мінфіну, в результаті аукціону до держбюджету залучено 2,543 млрд грн за курсом НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у травні провів два аукціони з розміщення ОВДП, у ході яких залучив до держбюджету 2,246 млрд грн. Попередній аукціон Мінфіну 20 травня завершився безрезультатно.

За оперативними даними Держказначейства на 26 травня, з початку року до держбюджету надійшло 68,393 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 27,174 млрд грн, на обслуговування держборгу - 14,722 млрд грн.

Станом на 27 травня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 286,878 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 177,263 млрд грн, у власності банків - 83,571 млрд грн, нерезидентів - 16,007 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% від ВВП.