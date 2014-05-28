Долар подешевшав на 5 копійок

У середу, 28 травня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9000/11,9500 грн/дол. проти 11,8500/12,0000 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на 12:00 встановилися на рівні 16,2070/16,2815 грн/євро проти 16,1492/16,3560 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3629/1,3631, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 встановилися на рівні 0,3443/0,3458 грн/рубль проти 0,3433/0,3477 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 34,5340 (+0.1445).

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 травня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,8900/11,9600 грн/дол., щодо євро – на рівні 16,2220/16,3235 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3459/0,3488 грн/рубль.