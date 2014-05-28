Україна скоротила дефіцит держбюджету більш ніж удвічі

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-квітня 2014 року становив 6,930 млрд грн, що у 2,3 разу менше від показника дефіциту за аналогічний період минулого року у розмірі 16,145 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за січень-квітень 2014 становив 6,930 млрд гривень, що відповідає 10,1% від річного показника, затвердженого Верховною Радою України у законі про бюджет із змінами від 27 березня 2014 року (річний показник – 68,564 млрд гривень)», - йдеться у повідомленні Мінфіну.

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За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-квітень 2014 року становив 2,858 млрд грн, що в 6,6 раза нижче показника дефіциту за січень-квітень 2013 року. Дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками 4 місяців ц.р. порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився в 2,3 раза - до 7,799 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 120,555 млрд грн, що на 14,437 млрд грн, або на 13,6%, більше аналогічного показника минулого року. Загальна сума доходів зведеного бюджету за січень-квітень ц.р. становила 152,050 млрд грн, що на 14,300 млрд грн, або на 10,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Фактичні надходження до загального фонду держбюджету за вказаний період проти аналогічного показника 2013 року зросли на 14,821 млрд грн, або на 16,21%, - до 106,241 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень-квітень 2014 року становили 127,284 млрд грн, що на 5,577 млрд грн, або на 4,58%, більше показника за січень-квітень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за цей період становила 154,718 млрд грн, що на 0,9%, або на 1,328 млрд грн, менше відповідного показника 2013 року. Касові витрати загального фонду держбюджету за чотири місяці становили 114,297 млрд грн, що більше відповідного показника минулого року на 4,4%, або на 4,802 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в першому кварталі 2014 року становив 4,094 млрд грн, що на 9,48%, або на 429 млн грн, менше дефіциту за підсумками січня-березня минулого року.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», що передбачає дефіцит бюджету обсягом 68,5 млрд грн і граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.

27 травня міністр фінансів України Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень, повідомив, що дефіцит загального фонду держбюджету за цей період становив 7,8 млрд грн, і заявив, що Україна виконає бюджет цього року.