Міжбанк закрився доларом по 11,94 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0000 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,9000/11,9500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,9000/11,9400 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,1492/16,3560 грн/євро, до 12:00 ціни склали 16,2070/16,2815 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 16,1915/16,2520 грн/євро.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3433/0,3477 грн/рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3443/0,3458 грн/рубль. До закриття торгів ціни підвищилися 0,3444/0,3464 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,5150 (+0.1255).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3605/1,3635.