Уряд направив у Раду законопроект про податкову амністію

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради раніше схвалений проект закону про запровадження в Україні механізму податкової амністії, що припускає звільнення платників податків від фінансової, адміністративної і кримінальної відповідальності за свідоме заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, сформованих на 1 січня 2014 року. За інформацією, розміщеною на веб-порталі Верховної Ради, законопроект № 4930 про внесення змін до Податкового кодексу зареєстрований 26 травня поточного року.

Згідно з проектом закону, податковий компроміс застосовується до платників податків, які подали за заздалегідь встановленою формою уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань, і тягне сплату частини уточнених зобов'язань до бюджету. «Сума, що підлягає сплаті, складає 15% від заниженого зобов'язання податку на прибуток та\ або на додану вартість і сплачується протягом 60 днів з моменту узгодження уточнених платіжних даних, - йдеться в проекті закону. - При цьому 85% такої суми вважаються погашеними, на них не поширюються штрафні санкції або пеня».

Уточнюючий розрахунок зобов'язань, як сказано в законопроекті, потребує додаткової звірки даних, яку проведуть контролюючі органи. У разі, якщо платник податків при оцінюванні зобов'язань допустив помилки або порушення, податкові органи протягом 10 днів надішлють такому платникові податків спеціальний запит із вказівкою помилок.

«Якщо такий запит не надійде, сума податкових зобов'язань вважається узгодженою», - говориться в законопроекті.

При цьому компроміс вважається недосягнутим, а відповідальність за порушення законодавства – незнятою, у разі, якщо платник податків не звернувся з клопотанням про застосування компромісу або не виправив помилки при уточненні податкових зобов'язань відповідно до рекомендацій податкових органів, викладених у запиті.

Читайте такожМінфін затвердив дев'ять робочих груп, які перепишуть Податковий кодекс

Водночас, у разі виконання платником податків всіх умов компромісу, його дії з ухилення від сплати податків і зменшення зобов'язань, сформованих на 1 січня 2014 року, вважаються ненавмисними.

«Добровільна акція декларування несплачених платежів до бюджету є певним компромісом між платниками податків і державою, а результатом такого взаєморозуміння є платежі до бюджету», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Впровадження норм законопроекту, як очікується, забезпечить додаткові надходження до бюджету, поліпшить умови розвитку в Україні відкритої, прозорої економіки і сприятиме її детінізації.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про податковий компроміс було розглянуто на виїзному засіданні уряду в Миколаєві 21 травня. У Міністерстві доходів і зборів України зазначили, що документ є міжнародною практикою і відповідає інтересам ділових кіл.