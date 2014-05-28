У Міндоходів сказали, коли створять службу фінрозслідувань

Про це на прес-конференції в Кабінеті міністрів заявив заступник міністра доходів і зборів, що займається службою фінрозслідувань, Володимир Хоменко.

“Ми зустрічатимемося з бізнесом і великим, і малим, і середнім. Ми зустрічатимемося з бізнес-асоціаціями. Бізнес повинен знати, які документи ми приймаємо", - сказав Хоменко.

За його словами, 23 травня на урядовому комітеті під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка була затверджена концепція служби фінансових розслідувань. Проте прем'єр наголосив, що концепцію обов'язково повинні оцінити європейські експерти, а також представники українського бізнесу.

Хоменко повідомив, що служба буде підпорядкована Кабінету міністрів України, буде цивільною і зі спеціальним статусом. Раз на рік очільник служби звітуватиме про виконану роботу перед Верховною Радою. Крім того, відомство, швидше за все, матиме право законодавчої ініціативи.

За словами Хоменка, служба фінансових розслідувань об'єднає кілька діючих на сьогодні служб і департаментів, таких як податкова міліція при Міністерстві доходів і зборів, Державна фінансова інспекція, кілька служб Міністерства внутрішніх справ. Він вважає, що це дозволить «ліквідувати дублювання функцій», а також «зменшить тиск на бізнес і забезпечить прозорість».

Разом з тим, об'єднання кількох відомств в одну службу приведе до значного скорочення штату співробітників.

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"Зараз ми відпрацьовуємо чисельність, відпрацьовуємо структуру. Зараз у штаті всіх відомств (тих, які будуть об'єднані в службу фінрозслідувань - УНІАН) працює 20 тисяч осіб. Така кількість не потрібна. Буде 50 на 50", - зазначив Хоменко, додавши, що особлива увага буде приділена молодим і перспективним фахівцям.

У проекті закону “Про засади запобігання і боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю”, який має у своєму розпорядженні УНІАН, передбачено, що служба фінансових розслідувань запобігатиме здійсненню економічних правопорушень і вестиме боротьбу з ними, а також захищатиме законні фінансово-економічні інтереси держави, суб'єктів господарювання і права громадян.

Згідно із законопроектом, служба фінансових розслідувань матиме можливість вносити пропозиції з формування політики у сфері державного фінансового контролю, зможе здійснювати окремі функції податкового, митного контролю. Також дана служба здійснюватиме розшукову діяльність і досудове розслідування, займатиметься розшуком осіб, що переховуються від слідства і суду за кримінальними злочинами.

У законопроекті вказано, що голова служби матиме трьох заступників і призначатиметься урядом за поданням прем'єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабмін ухвалив рішення ліквідувати Міндоходів, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Міністерству фінансів України і створивши єдину службу фінансових розслідувань. Пізніше, наприкінці березня, Яценюк заявив, що необхідно ліквідувати податкову міліцію і створити єдиний для всієї країни орган, до компетенції якого входив би комплекс заходів із розслідування фінансових, в першу чергу податкових, злочинів.

Створення такого органу вже підтримали Європейське бюро з боротьби із шахрайством і Організація економічного співробітництва і розвитку.