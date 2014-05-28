«Ощадбанк» оцінює свої збитки від анексії Криму в 9 млрд гривень

Державний «Ощадбанк» оцінює свої збитки внаслідок анексії Криму Росією й припинення роботи підрозділів банку на території півострова в 9 млрд грн, повідомив голова правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Банкір повідомив, що отримав листа з рішенням Центробанку Росії про заборону роботи відділень «Ощадбанку» на території Автономної республіки Крим, і зазначив, що це рішення ухвалено вже після «російської окупації й рейдерського захоплення відділень» банку й фактичної зупинки роботи банку в Криму з 6 травня.

Він підкреслив, що банк ухвалив рішення про закриття філіальної мережі на час російської окупації в АР Крим 8 травня, але при цьому виконував усі свої зобов'язання перед клієнтами до останнього дня роботи.

«Але верх цинічності навіть не в цьому. У цьому ж листі Центробанк Росії пропонує українському «Ощадбанку» передати свої активи і зобов'язання в «порядку, встановленому статтею 7 Федерального закону «Про особливості функціонування фінансової системи Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя на перехідний період». Це при тому, що російські окупанти разом зі своїми кримськими маріонетками Константинов - Аксьонов - Теміргалієв по-рейдерски захопили все майно й готівку «Ощадбанку» на півострові, завдавши українському державному банку, а значить, і державі Україна збитків близько 9 млрд грн», - написав Пишний.

У своїй відповіді російському Центробанку він повідомив, що «Ощадбанк» ухвалив аналогічне рішення про закриття структурних підрозділів Центробанку Росії в Краснодарському краї, а також у Брянській, Курській, Білгородській та Ростовській областях. «Крім того, я запропонував передати активи Центробанку Росії на користь держави Україна як компенсацію за російську окупацію споконвічно українських територій», - зазначив Пишний, додаючи копії листа ЦБ РФ і відповіді на нього.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум із питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму й застосували низку санкцій стосовно російських бізнесменів і чиновників.

Центробанк РФ із 21 квітня заборонив діяльність у Криму структурних підрозділів «ПриватБанку», «ВіЕйБі Банку», банків «Київська Русь» і «Імексбанк», а також із 26 травня - «Ощадбанку», «Марфін Банку», «Укрсоцбанку», «УкрСиббанку», «Дельта Банку», «Міського комерційного банку», банку «Форум», «Автокразбанку» і «Платинум Банку».

Нагадаємо, що 7 травня Національний банк України заборонив усім українським банкам здійснювати діяльність у Криму до закінчення російської окупації, і в даний час банки вживають заходи для закриття своїх підрозділів в автономії, але, за інформацією банкірів, це пов'язано з низкою труднощів. Зокрема, керівництво державного «Ощадбанку» повідомляє, що окупаційна влада Криму перешкоджає вивезенню документів і цінностей банку, а 21 травня вивезли в невідомому напрямку 32,45 млн грн зі сховища банку.