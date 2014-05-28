В Україні почала роботу консультаційна місія МВФ

В Україні почала роботу консультаційна місія Міжнародного валютного фонду, основним завданням якої стане необхідність проаналізувати антикорупційні кроки уряду, судову реформу і поліпшення інвестиційного клімату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це заявив керівник місії Седа Огада під час зустрічі з міністром Кабінету міністрів України Остапом Семераком.

«Місію МВФ в Україні найбільше цікавлять три ключові сфери діяльності уряду: антикорупційні заходи, реформування судової системи, поліпшення інвестиційного бізнес-клімату», - цитує прес-служба Огаду.

У свою чергу, міністр Кабміну відзначив важливість співпраці з МВФ - як у цілому в частині впровадження реформ, так і в частині боротьби з корупцією. «Боротьба з корупцією - одне з головних завдань, передбачених програмними діями уряду. Особисто для мене як для політика - це головне завдання», - цитує прес-служба Семерака.

При цьому Семерак нагадав, що парламент нещодавно ухвалив закон про посилення боротьби з корупцією, а крім того на розгляді народних депутатів знаходяться кілька законопроектів про створення національного органу, який займався б корупційними злочинами.

Семерак також зазначив, що уряд схвалив ряд законопроектів, що спрощують процедуру ведення бізнесу в Україні, і зараз Кабмін працює над тим, щоб залучати якомога ширше коло громадськості до формування нормативних документів. Одним із кроків у цьому напрямку стало створення Центру підтримки реформ при уряді.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою співробітництва між Україною і МВФ, що підписана та затверджена наприкінці квітня поточного року і передбачає виділення нашій країні протягом двох років кредиту в обсязі 17 млрд дол., в Україні кожні два місяці будуть працювати технічна (консультаційна) та оціночна місії Фонду. Їх завданням стане оцінка того прогресу, який робить уряд на шляху реформ, а також надання консультаційної допомоги.

По завершенні роботи нинішньої - технічної та консультаційної місії, в кінці червня - на початку липня в Україну прибуде оціночна місія, завдання якої стане формування доповіді про економічне становище України. Оціночна місія до кінця липня представить оціночну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна отримає чи не отримає другий кредитний транш. Мова йде про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей - кінець липня - початок серпня.