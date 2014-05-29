Росія може зробити гральною зоною весь Крим, крім Севастополя - ЗМІ

Згідно з проектом федерального закону «Про особливості економічних зон на території Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя», гральна зона може бути створена на всій території Криму, крім Севастополя, передає «Газета.Ru» з посиланням на наявний в її розпорядженні документ.

У документі не уточнюється, де саме буде розташовуватися гральна зона.

Раніше нелегітимний т.в.о. голови адміністрації анексованої Автономної Республіки Крим Сергій Аксьонов говорив, що гральна зона може бути створена в Ялті.

Читайте такожУ складі Росії туристичний Крим буде збитковим - ДжемілєвВідповідно до законопроекту, земельні ділянки будуть передаватися у власність або в оренду організаторів азартних ігор за результатами проведення аукціону або конкурсу. Дозвіл на здійснення гральної діяльності буде видаватися Адміністрацією грального бізнесу Криму.

Читайте такожКрим має намір просити Путіна продовжити перехідний періодРезидентом ОЕК у сфері грального бізнесу можна стати, здійснивши капітальні вкладення у розмірі не менше 500 млн руб. протягом трьох років, йдеться в документі.