Відтік капіталу з Росії за місяць становив $8 млрд

За оцінками Мінекономрозвитку Росії, відтік капіталу в квітні 2014 року з урахуванням валютних свопів становив близько 5 млрд доларів, а без їх урахування - 8 млрд доларів.

"За квітень з урахуванням валютних свопів - близько 5 млрд (доларів), а без урахування валютних свопів - близько 8 млрд, це оцінка", - повідомив журналістам голова відомства Олексій Улюкаєв, пише ИТАР-ТАСС.

Він пояснив, що таке різке скорочення відбулося в основному за рахунок домашніх господарств, бо у відпливі першого кварталу 2014 року приблизно третина - це виплати за депозитами у валюті громадянам.

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Кажучи про прогнози щодо відтоку капіталу в травні, Улюкаєв сказав, що навіть попередніх підрахунків немає, але "за відчуттями, цифра буде співставна з квітневою".