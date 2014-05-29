Лукашенко підловив Росію на підступі з договором про Євразійський союз
Договір, що сьогодні повинен бути підписаний, не той, на який розраховувала Білорусь.
Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проект договору про ЄАЕС, який повинен бути підписаний 29 травня в Астані, є своєрідним компромісним варіантом, а не тим самим документом, на який раніше розраховував офіційний Мінськ, передає БЕЛТА.
«Договір, який може бути нами підписаний, це - якийсь компроміс», - сказав Лукашенко під час наради в Мінську напередодні візиту в Астану, де він візьме участь у саміті «трійки».
Читайте такожЛукашенко привітав Порошенка і нагадав, що Білорусь зацікавлена в "сильній Україні""Але ми ніколи не були жлобами, ми ніколи не вимагали від своїх партнерів і сусідів більше того, ніж віддавали в загальну скарбничку. В результаті договір, який ми можемо підписати, є певним компромісом. На жаль, це не той договір, на який розраховувала Білорусь, і не той, про який спочатку заявляли наші партнери, насамперед Російська Федерація", - сказав глава держави.
Читайте такожШушкевич назвав Лукашенка рабом Путіна"Якщо ми говоримо про економічний союз, про повноцінний митний союз - ми нікого за язик не тягнули. Було запропоновано, щоб цей договір був без вилучень і всяких обмежень. Це фактично одна країна з точки зору економіки, правила функціонування економік трьох держав абсолютно однакові і знаходяться в єдиному правовому полі. Це була заява Росії, насамперед підтримав Казахстан, - зазначив Лукашенко. - Ми розуміли, що у них економіки дещо інші, ніж у нас, і навіть не дещо, а суттєво, у них сировинні економіки, у них нафта, газ та інше, нам непросто в цих умовах працювати без вилучень і обмежень, але поза тим ми заявили: так, ми згодні, ми на це підемо".