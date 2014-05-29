Лукашенко підловив Росію на підступі з договором про Євразійський союз

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проект договору про ЄАЕС, який повинен бути підписаний 29 травня в Астані, є своєрідним компромісним варіантом, а не тим самим документом, на який раніше розраховував офіційний Мінськ, передає БЕЛТА.

«Договір, який може бути нами підписаний, це - якийсь компроміс», - сказав Лукашенко під час наради в Мінську напередодні візиту в Астану, де він візьме участь у саміті «трійки».

Читайте такожЛукашенко привітав Порошенка і нагадав, що Білорусь зацікавлена в "сильній Україні""Але ми ніколи не були жлобами, ми ніколи не вимагали від своїх партнерів і сусідів більше того, ніж віддавали в загальну скарбничку. В результаті договір, який ми можемо підписати, є певним компромісом. На жаль, це не той договір, на який розраховувала Білорусь, і не той, про який спочатку заявляли наші партнери, насамперед Російська Федерація", - сказав глава держави.

Читайте такожШушкевич назвав Лукашенка рабом Путіна"Якщо ми говоримо про економічний союз, про повноцінний митний союз - ми нікого за язик не тягнули. Було запропоновано, щоб цей договір був без вилучень і всяких обмежень. Це фактично одна країна з точки зору економіки, правила функціонування економік трьох держав абсолютно однакові і знаходяться в єдиному правовому полі. Це була заява Росії, насамперед підтримав Казахстан, - зазначив Лукашенко. - Ми розуміли, що у них економіки дещо інші, ніж у нас, і навіть не дещо, а суттєво, у них сировинні економіки, у них нафта, газ та інше, нам непросто в цих умовах працювати без вилучень і обмежень, але поза тим ми заявили: так, ми згодні, ми на це підемо".