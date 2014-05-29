Міжбанк відкрився доларом по 11,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 11,8500/11,9500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,3419/0,3448. Котирування з євро-гривні пішли вниз - 16,1065/16,2450.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3594/96 (середа - 1,3629/31).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/12,0000 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,9000/11,9500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,9000/11,9400 грн/дол.

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