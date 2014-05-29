РФ, Білорусь і Казахстан створили Євразійський економічний союз



Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Назарбаєв після церемонії підписання підкреслив, що договір є економічним і не зачіпає питання незалежності, політичного суверенітету держав - членів інтеграційного процесу.

Договір складається з двох частин. У першій - інституційної - частині документа викладено стратегічні цілі і завдання євразійської інтеграції, визначається правовий статус союзу як повноформатної міжнародної організації. Сформульовано основні принципи його діяльності - співробітництво на взаємовигідній основі для зближення економік «трійки», їх гармонійного розвитку та зміцнення конкурентоспроможності. Встановлено систему органів союзу: Вища Євразійська економічна рада (рівень глав держав), Євразійська міжурядова рада (рівень глав урядів), Євразійська економічна комісія і Суд ЄАЕС. Обумовлюються компетенція, порядок формування та роботи кожного зі згаданих органів.

У функціональній частині регламентуються механізми економічної взаємодії, а також зафіксовано конкретні зобов'язання за галузевими напрямками інтеграції. Серед них: єдина політика в галузі тарифного і нетарифного регулювання, транспорту і промисловості, координація сільськогосподарської політики (у тому числі уніфікація вимог, пов'язаних з розвитком експорту продуктів агропрому). Зафіксовані основні принципи і правила конкурентної та антимонопольної політики. Визначаються кроки зі створення спільного фінансового ринку і біржового простору, забезпечення гарантованого та ефективного захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг. Окремим блоком закріплені положення з поетапної інтеграції енергетичних ринків і координації діяльності в галузі електроенергетики, газу, нафти і нафтопродуктів.

Передбачається, що Євразійський економічний союз розпочне роботу з 1 січня 2015 року. До цього моменту має пройти ратифікація документа в національних парламентах.

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