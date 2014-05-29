У банку сина Іванющенка ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про запровадження з 29 травня тимчасової адміністрації в «Західінкомбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті банку.

За інформацією деяких ЗМІ, проблеми з виплатами вкладів у «Західінкомбанку» тривають вже майже п'ять років, з 2009 року, і протягом цього періоду вкладники не можуть отримати свої кошти або отримують лише частково. ЗМІ пов'язують банк з сином депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, давнього друга екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, що Фонд гарантування 26 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Південкомбанк», 22 травня - в «Промекономбанк», 24 квітня - в «Інтербанк», 14 березня - в банки «Форум» і «Меркурій», 3 березня - «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк», 17 січня - банк «Даніель». Таким чином, «Західінкомбанк» став дев'ятим банком, в якому з початку поточного року введена тимчасова адміністрація.

По інформації на сайті банку, тимчасова адміністрація введена терміном на 3 місяці, до 28 серпня. Фонд призначив тимчасовим адміністратором банку Ігоря Яремчишина.

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть отримати відшкодування за вкладами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, у сумі залишку і відсотків, нарахованих на дату визнання банку неплатоспроможним, в межах 200 тис. гривень. Виплати будуть проводитися за списками вкладників, сформованим тимчасовим адміністратором.

Довідка УНІАН. «Західінкомбанк» (м. Луцьк) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи невеликих фінустанов за активами, займаючи на 1 квітня 117 місце за активами серед 181 банку.

За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакету акцій банку э Арсен Іванющенко, який проживає в Єнакієвому Донецької області, через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».

