«Укргазбанк» завершив виплати вкладникам банку Курченка

За інформацією банку, всього виплачено 673,675 млн грн, частка виплачених коштів вкладникам «Брокбізнесбанку» склала 86%. Кошти виплачувалися вкладникам за договорами , термін дії яких закінчився до 23 березня 2014 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки ).

«Виплати здійснювалися в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення «Брокбізнесбанку» до категорії неплатоспроможних та початку виведення неплатоспроможного банку з ринку, але не більше 200 000 гривень», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 квітня розпочав виплати вкладникам проблемного «Брокбізнесбанку» через установи «Укргазбанку»

Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в "Брокбізнесбанк" терміном на три місяці - з 3 березня по 2 червня 2014 року. Фонд оцінив обсяг коштів для відшкодування вкладникам банку 2,681 млрд грн. Відповідно до звітності банку, його збиток, накопичений на 1 лютого 2014 року, склав 40,501 млн грн.