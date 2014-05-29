Голова ради НАБУ виступає за об'єднання банківських асоціацій

Голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Роман Шпек вважає, що об'єднання НАБУ, створеної за часів уряду Віктора Януковича, з Асоціацією українських банків (АУБ) під керівництвом Олександра Сугоняко та «Українським кредитно-банківським союзом» (УКБС) є об'єктивним процесом і передбачає посилення представницького органу банківської системи.

«Це об'єктивний процес, в суспільстві йде багато об'єднавчих процесів. Для того щоб ми були гідними партнерами, а іноді й опонентами, потрібно об'єднання і посилення. І головне тут - не амбіції керівників, а сила представницького органу для банківської системи, який повинен бути здатним захищати і представляти інтереси банкірів, вести діалог з регулятором і урядом», - сказав Шпек в коментарі УНІАН і зазначив, що й нинішнє керівництво Національного банку вітає такі кроки банкірів.

У той же час, банкір підкреслив, що остаточне рішення щодо того, яким буде об'єднання, будуть приймати банки-учасники. «Буде спільна робота за тими чи іншими напрямками, а далі може бути об'єднання асоціацій. Можливе створення конфедерації у складі самостійних асоціацій з профільним поділом та спільним органом», - говорить банкір. Він допускає можливість створення на базі керівних органів асоціацій одного, як надбудови.

За словами Шпека, розгляд питання об'єднання асоціацій можливо на з'їзді НАБУ, запланованому не пізніше вересня поточного року. Також ряд банків запропонували змінити статутні документи об'єднання, щоб отримати більше повноважень у роботі асоціації та формування її керівних органів. «У зв'язку з чим ми прийняли рішення перенести черговий з'їзд і включити до порядку денного ці ініціативи комерційних баків, керуючись принципом, що в асоціації головне не керівні органи, а банки», - пояснив він.

Банкір зазначив, що інші асоціації, АУБ і УКБС, підтримують ідею об'єднання. «Рух назустріч від АУБ і УКБС щодо питання об'єднання є», - сказав Шпек. Він повідомив, що зустрічався і обговорював це питання з головою ради АУБ Станіславом Аржевітіним, а Сергій Мамедов, ще перебуваючи на посаді виконавчого директора НАБУ, - з президентом АУБ Олександром Сугоняко.

Нагадаємо, що наприкінці травня рада НАБУ прийняла рішення не продовжувати повноваження свого виконавчого директора, голови правління державного «Укргазбанку» Сергія Мамедова, пояснюючи своє рішення тим, що виконавчий директор обирається терміном на 2 роки, і асоціація оголосила відкритий конкурс на цю посаду.

Також Шпек повідомив, що в НАБУ створена робоча група, яка напрацьовувала принципи об'єднання асоціацій. «Ми хочемо на підставі цих принципів за можливості об'єднати всі асоціації. Але це буде спільне рішення», - резюмував він.

У документі про засади консолідації асоціацій, що є в розпорядженні УНІАН, зазначається, що АУБ, УКБС і НАБУ об'єднують зусилля з консолідації та будуть проводити її в два етапи. На першому етапі асоціації будуть співпрацювати, розділивши сфери відповідальності за напрямами законодавства і різних регуляторів, при цьому погоджуючи свої позиції. Другий етап передбачає об'єднання асоціацій.

Згідно з вищезгаданими принципами, нова асоціація буде реальним партнером для банків, з яким буде рахуватися держапарат, і має намір представляти інтереси банків усіх груп і регіонів, а прийняття рішень буде проводитися шляхом опитування членів асоціації. Таким чином, конфлікт між АУБ і НБУ в 2012 році, в основі якого лежала дискримінація дрібних і середніх банків на користь великих і найбільших, вичерпується.

Крім того, принципи об'єднання передбачають реальну ротацію, щоб виключити постійну участь одних і тих же осіб в управлінні асоціацією, і можливість управління нею буде у кожного, кого підтримає більшість банкірів.

Примітно, що також за принципами об'єднання розмір членських внесків учасника нової асоціації буде залежати від частки ринку, яку він займає. У той же час, за порушення правил асоціації учасник може заробити публічне попередження, штраф у розмірі від 20% до 100% членського внеску, позбавлення права висувати кандидатури на керівні посади об'єднання або навіть виключення зі складу асоціації.

Довідка УНІАН. Найстаршим з трьох профільних об'єднань банкірів є Асоціація українських банків, створена в червні 1990 року. З квітня 1993 року президентом АУБ є Олександр Сугоняко. Рада АУБ з жовтня 2006 року очолює Станіслав Аржевітін.

«Український кредитно-банківський союз» (УКБС) створений на початку 1994 року двадцятьма київськими банками. В даний час УКБС об'єднує 92 банки. Генеральним директором УКБС є Галина Оліфер.

У 2012 році в результаті конфлікту між АУБ і Національним банком, у той час під керівництвом близького до «сім'ї» Януковича Сергія Арбузова, ряд великих банків України вийшли з АУБ і вступили в нову асоціацію, створену наприкінці 2011 року, НАБУ. В даний час членами НАБУ є близько 100 банків.

За час свого існування НАБУ створила досить сильну інфраструктуру і потіснила АУБ з позицій основного лобіста інтересів банкірів, але у відкриті конфлікти з регулятором, як АУБ, не вступала. У січні поточного року раду НАБУ очолив Роман Шпек, змінивши на цій посаді Бориса Тимонькіна.

Нагадаємо, що раніше банкіри планували розглянути питання об'єднання асоціацій на з'їзді НАБУ 28 травня, але згодом рада НАБУ прийняла рішення перенести дату загальних зборів на термін не пізніше, ніж вересень 2014 року.

