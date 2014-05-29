Долар знизився до 11,85 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9500, до 12:00 ціни знизилися 11,8200/11,8800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,8000/11,8500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3426/0,3485, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3458/0,3479. До закриття торгів ціни впали 0,3419/0,3425. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,6495 (+0.1365).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3590/1,3620. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 16,1065/16,2450, до 12:00 ціни пішли вниз 16,0895/16,1755. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 16,0615/16,1335.

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