Росія зібралася подати позов у СОТ до Євросоюзу за преференції Україні

Росія розглядає можливість подачі позову до ЄС в рамках Всесвітньої торгової організації (ВТО) за надання в односторонньому порядку преференційного режиму Україні без угоди про зону вільної торгівлі. Як пишуть "Ведомости", про це повідомив заступник міністра економрозвитку РФ Олексій Лихачов.

«Тема, яку ми заявили, - це торговельні преференції, які Євросоюз в протиріччя базовим принципам режиму найбільшого сприяння, базовим принципом СОТ - недискримінаційності, у відсутність договору про зону вільної торгівлі або якихось інших преференційних рішень встановив Україні. Зрозуміло, що це тимчасове рішення, але воно входить у пряму суперечність з базовими принципами СОТ», - сказав Лихачов.

Читайте такожПорошенко пропонує підписати Угоду з ЄС відразу після інавгураціїЛихачов зауважив, що раніше Росія попереджала ЄС про можливість подання позову, але не дочекалася реакції з його боку.

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