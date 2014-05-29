Половина банків можуть не пройти стрес-тестування - експерт

Половина з 35 банків, у яких з 26 травня почалося стрес-тестування, не пройдуть перевірку і потребуватимуть рекапіталізації, вважає екс-заступник голови Національного банку України, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

«Я думаю, що близько 50% банків не пройдуть ці тести і у них буде негативний або нульовий капітал і виникне питання про рекапіталізацію», - сказав експерт.

На думку Савченка, при цьому більше половини власників відмовляться надавати додаткові кошти в банк.

«Думаю, більше половини власників скажуть, що у них немає грошей. І я категорично проти того, щоб держава брала участь в рекапіталізації банків. Тому що на відміну від Сполучених Штатів і Англії, у нас це призводить лише до корупції», - сказав він.

Савченко зазначив, що ті банки, власники яких відмовилися від рекапіталізації, необхідно ліквідувати або поєднувати з іншими, більш здоровими.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк, згідно з укладеним з МВФ меморандуму про проведення реформ в Україні в рамках програми stand-by, зобов'язав 35 найбільших банків країни пройти до середини осені стрес-тести. Перший етап аналізу стану фінустанов стартував 26 травня.

Перші 15 з 35 банків, в яких згідно з вимогами Міжнародного валютного фонду має бути проведено стрес-тестування, завершать зазначену процедуру до кінця липня, 20 банків - до кінця жовтня.