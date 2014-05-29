Петренко розповів полякам, як Україна буде конфісковувати майно РФ

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні у Варшаві заявив міністр юстиції України Павло Петренко після підписання угоди про співпрацю з польським Мін'юстом на 2014-2016 роки.

"Ми будемо застосовувати відповідні адекватні фінансові санкції щодо російського майна і російських компаній, які є вигодонабувачами від незаконної конфіскації майна в Криму", - заявив міністр.

За словами Петренка, право конфісковувати російське майно в Україні надає ухвалений Верховною Радою у квітні закон про тимчасово окуповані території, за яким уся майнова відповідальність покладена на РФ.

"Останнім прикладом такої конфіскації було рішення Центрального банку Російської Федерації, яким він спробував фактично конфіскувати все майно та активи філій українського "Ощадбанку" на території Криму. Сума збитків - 9 млрд грн. Російська Федерація понесе адекватну майнову відповідальність за це рішення", - заявив міністр.

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Як зауважив Петренко, Україна однаково буде відстоювати майнові справи щодо об'єктів державної власності, громадських організацій та громадян як у міжнародних, так і в українських судах.

"Усі дії окупаційних сил стосовно так званої націоналізації чи конфіскації майна як наших державних організацій, приватних, як профспілки, чи приватних громадян, є нічим іншим як злочином. Фактично це крадіжка", - наголосив він.

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За словами Петренка, згідно із вищезгаданим законом, Україна має право конфісковувати майно російських державних компаній, а також тих, у яких російська влада має пакет власності більше 25%.

Як відзначив Петренко, всі реєстри власності України у Криму знаходяться в Києві, й українські правоохоронці у рамках порушених кримінальних справ мають право приймати рішення про конфіскацію таких підприємств.



