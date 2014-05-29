Фонд гарантування завершив виплати вкладникам «Діалогбанку»

«У зв'язку з завершенням трирічного терміну з дня настання недоступності вкладів в «Діалогбанку», ліквідація якого почалася з 11 травня 2011 року і проводилася відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд завершив виплати коштів вкладникам цього банку», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Фонду, за період виплат 931 вкладником «Діалогбанку» всього отримано 93,4 млн грн.

«Всі вкладники банку, які мали право на відшкодування і звернулися до Фонду у термін, отримали свої кошти», - зазначив Фонд.

Читайте такожФонд гарантування вкладів скоротився майже на півмільярда гривень

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 9 листопада 2010 року призначив тимчасову адміністрацію терміном на три місяці в «Діалогбанку».

11 травня 2011 Національний банк України відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації ТОВ «Діалогбанк».

